Спасатель рассказал о действиях в случае падения ртутного градусника

Заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин во вторник напомнил об опасности ртутных градусников и рассказал, какие меры следует принять, если данный предмет упал и разбился.

По словам специалиста, сама по себе разлившаяся ртуть не является опасной – вред здоровью могут нанести ее пары, способные вызвать головную боль, головокружение и тошноту. При наличии этих симптомов следует незамедлительно вызвать врача и МЧС.

Щетинин в беседе с Радио Sputnik отметил, что если по поверхности рассыпались катышки ртути, следует надеть зашитные перчатки, сделать ковшик из бумаги и собрать им капельки в стеклянную банку с холодной водой. Предварительно следует открыть окна в помещении. Этот алгоритм следует запомнить, но применять его рекомендуется лишь в экстренной ситуации – желательно вызвать на место специалиста.