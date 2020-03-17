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Спасатель рассказал о действиях в случае падения ртутного градусника

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Спасатель рассказал о действиях в случае падения ртутного градусника
градусник, pixabay.com
Заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин во вторник напомнил об опасности ртутных градусников и рассказал, какие меры следует принять, если данный предмет упал и разбился.
 
По словам специалиста, сама по себе разлившаяся ртуть не является опасной – вред здоровью могут нанести ее пары, способные вызвать головную боль, головокружение и тошноту. При наличии этих симптомов следует незамедлительно вызвать врача и МЧС.
 
Щетинин в беседе с Радио Sputnik отметил, что если по поверхности рассыпались катышки ртути, следует надеть зашитные перчатки, сделать ковшик из бумаги и собрать им капельки в стеклянную банку с холодной водой. Предварительно следует открыть окна в помещении. Этот алгоритм следует запомнить, но применять его рекомендуется лишь в экстренной ситуации – желательно вызвать на место специалиста.
 
Если же шарики ртути "разбежались", то необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112, объяснить диспетчеру, что случилось, после чего он направит звонящего к специалистам.
ЕТ

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