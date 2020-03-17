Деменция становится эпидемией. Выгодно ли правительству России слабоумие

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 марта 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]

Всё большее количество пожилых людей в мире страдают деменцией. Однако в России данную проблему стараются не замечать. Главными вопросами, стоящими на повестке дня Минздрава и правительства, являются ВИЧ и коронавирус.



Россия находится на 50-м месте в мире по количеству пожилых людей, страдающих слабоумием. Специалисты проекта «Memini» провели исследование и установили, что в нашей стране деменцией страдают порядка 2-х миллионов пожилых людей. Но большая часть из заболевших не наблюдается у врачей.



В обывательском представлении старики считаются людьми, у которых проблемы с головой воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. В России геронтология начала развиваться относительно недавно. При этом старость вообще не лечится, можно лишь продлить активное долголетие.



Учёные считают, что деменцию можно лечить. Терапия позволяет отсрочить тяжёлые последствия заболевания на длительный срок. А это означает, что пожилой человек не доставит дополнительных хлопот своим близким.

Врача-геронтолога можно найти только в крупных городах, в сельской местности это в принципе невозможно.



По данным ВОЗ, деменция является глобальной проблемой человечества. Если её продолжать игнорировать, то это постепенно приведёт к серьёзным социальным проблемам.



