Ученые выявили новые возможные причины заболеваний почек

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 марта 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

По данным международных нефрологических организаций и обществ, число людей с хронической болезнью почек (ХБП) составляет 9-10% населения планеты, то есть заболеванием страдает практически каждый десятый житель. Смертность людей от ХБП за последние двадцать лет выросла на 41,5%. Эпидемия больше всего затронула Китай и Индию, но Россия не отстаёт в этой печальной статистике. В нашей стране от болезней почек страдают 26 млн. человек. Эксперты связывают рост заболеваемости с мелкодисперсными частицами РМ2.5. Почему они так опасны, и как влияют на наше здоровье, разбирались «Аргументы Недели».

Ученые всё больше говорят о вреде PM2.5 – мелких частиц, которые сильно загрязняют воздух и негативно влияют на легкие. О плохом воздухе в мегаполисах говорят многие, но не все знают, что его воздействие на организм также провоцирует развитие инфекций мочевыводящих путей, сердечную недостаточность, инсульты, рак и даже психические проблемы. Недавно ученые заговорили и о влиянии PM2.5 на возникновение острой почечной недостаточности. В отличие от более крупных частиц, РМ2.5 легче проникают сквозь биологические барьеры, а следовательно представляют наибольшую угрозу для организма.

Всемирная организация здравоохранения определяет среднесуточную предельно допустимую концентрацию частиц РМ2,5 в размере 25 мкг/м³, а среднегодовую в размере 10. В странах Евросоюза предельная концентрация для РМ2,5. – 25 мкг/м³. В России официально загрязнение воздуха этими частицами не учитывают, делают это только независимые лаборатории. Например, данные портала aqicn.org говорят о том, что во многих районах Москвы концентрация вредных веществ повышена и может негативно влиять на восприимчивых к ним людей (например, улица Гурьянова, Парковая, Марьино).

Масштабное и репрезентативное исследование на эту тему недавно провели в Гарвардском университете. Оно длилось 12 лет. В эксперименте участвовали более 95 миллионов человек, охваченных американской программой медицинского страхования лиц от 65 лет и старше «Мэдикэр». Исследование проводилось путем сравнения времени обращения пациентов с жалобами и уровнем загрязнения воздуха в месте их проживания. Ученые выяснили, что даже короткое (2-3 дня) воздействие загрязненного РМ2,5 воздуха повышает вероятность возникновения острой почечной недостаточности, диабета и других болезней.

В свою очередь нарушение функции почек с накоплением уремических токсинов приводит к тяжелым осложнениям со стороны других органов и систем – кроветворения, минерального и костного обмена, обмена воды, регуляции сосудистого тонуса. Можно ли защитить себя от этих вредных частиц? К сожалению, полностью обезопасить себя не получится, но вот рекомендации, которые помогут минимизировать негативные последствия:

Используйте средства индивидуальной защиты на улице, если вы проживаете в районах с высокой концентрацией РМ2,5 – защитные лицевые маски или респираторы. Класс маски должен быть FFP1 и выше. Меняйте её через каждые 2-3 часа.

Не открывайте окна в машине. Лучше включайте кондиционер и климат-контроль.

Установите дома вентиляцию с высоким классом фильтрации. Для защиты от мелкодисперсной пыли и частиц PM2.5 применяются фильтры класса H: H11,12,13,14.

Избегать проживания вблизи дорог. Высокие показатели PM2.5 в городе отмечаются именно там. Если возможности переехать нет, рекомендуется чаще держать окна закрытыми и использовать воздушные фильтры.