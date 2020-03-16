Россиянам на карантине посоветовали заниматься любовными утехами

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16 марта 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Врач-сексолог Александр Полеев объяснил, что занятия любовью снижают тревогу, подавленность и страх. В связи с распространением коронавируса во многих странах мира наблюдается дефицит туалетной бумаги и макаронных изделий. Панические покупки также распространяются на презервативы и секс-игрушки. Как показывает анализ немецких исследователей, продажи таких товаров резко увеличились. Эксперты предполагают, что это может быть связано с тем, что всё больше людей готовятся к домашнему карантину.

«Дело не только в том, что люди будут находиться дома. Хотя это важно. При сегодняшней занятости у жителей больших городов часто не хватает времени и сил для секса. В Европе и в европейской части России количество половых партнеров у среднего человека увеличивается, а число половых актов уменьшается, причем очень серьезно в последние годы. Это связано с транспортной усталостью, города становятся больше, нагрузки становятся больше и так далее. Когда люди будут дома, то первое, чем они будут заниматься – это сексом. Практически для всех людей секс – это уход от страхов, от подавленности, от тревоги в первую очередь. Особенно у женщин», - подчеркнул сексолог.