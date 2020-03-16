Врач объяснил, какой медицинский термометр стоит купить для дома

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16 марта 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал, какой термометр следует выбрать для домашнего пользования, чтобы в нем сочеталась точность измерения и приемлемая стоимость.

Хорошев рассмотрел популярные варианты: ртутные термометры, электронные и инфракрасные. Последний вариант он посоветовал не выбирать для дома, поскольку такой термометр стоит очень дорого, а по точности измерений не обгоняет своих электронных и ртутных собратьев, передает Радио Sputnik.

«Соотнося цену и точность измерения, предпочтение лучше отдать электронному термометру. Он долговременный и надежный... Но наши люди так устроены психологически, что мы еще не научились доверять электронике. Это очень частое явление, но электронное измерение температуры – это самое точное на сегодняшний день», - рассказал врач.

Он добавил, что привычные ртутные термометры тоже точны, однако опасны.