В России резко вырос спрос на мелатонин и снотворное

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14 марта 2020, 23:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: Pixabay

Всё больше жителей России испытывают проблемы с отходом в царство Морфея. Так, в последние годы заметно вырос спрос на мелатонин — синтетический аналог биологического гормона, который служит естественным снотворным. Если в 2015 году россияне приобрели 768,1 тысячи упаковок такого средства, то в 2019-м — 2,26 млн.

Успешные продажи обусловлены рекламой: производители предлагают мелатонин как универсальное средство для лечения нарушений сна. Однако такой подход неверен, поскольку в настоящее время описано более 80 видов таких расстройств, и каждый из них предполагает специфические диагностику и лечение.

"Использование компьютеров, гаджетов, телефонов, особенно перед сном. Всё это нарушает выработку самого мелатонина. Поэтому его не надо применять, особенно молодым людям. Потому что у них и так достаточное количество вырабатывается, если они просто соблюдают правила гигиены сна. То есть человек должен пересмотреть свой образ жизни и уделять сну время, предназначенное природой", - подчеркнул сомнолог Александр Калинкин.