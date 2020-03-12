Немецкие медики рассказали о настоящей пользе стакана воды натощак

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12 марта 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

фото: pixabey

Немецкие врачи выяснили, что употребление воды натощак положительно сказывается на здоровье. Медики уверяют, что существует пять причин для того, чтобы развить у себя полезную привычку.

Как пояснили специалисты, ночью организм восстанавливается, а токсины начинают расщепляться. Выпивая воду сразу после пробуждения, человек помогает телу избавляться от вредных веществ.

Помимо этого, до 24% увеличивается скорость метаболизма. Это означает, что процесс пищеварения улучшается, за счет чего еда переваривается быстрее, а лишний вес начинает уходить легче.

Также стакан чистой воды поможет облегчить изжогу и расстройство желудка. «Если вы пьете воду натощак вы разбавляете кислоту и предотвращаете изжогу. Желудок начинает работать и готовится к завтраку», – рассказали медики.