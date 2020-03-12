Врачи: какие смертельные болезни начинаются внезапно

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 марта 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Специалисты называют много недугов, которые могут лишить человека за короткий срок. Внезапно умереть можно в результате массивной тромбоэмболии, вирусной пневмонии и даже просто съев креветки.

Внезапной гибелью также может обернуться привычное для многих женщин варикозное расширение вен. В раздутых венах происходит ослабление кровотока, а это является «прекрасным условием» для образования так называемых пристеночных тромбов. Убить человека за три дня может даже вирус гриппа. Фатальной будет не сама инфекция, а осложнение от неё — вирусная пневмония. Большая порция морепродуктов, яйца, орехи также могут вызвать внезапную смерть. Именно эти блюда чаще других провоцируют анафилактический шок, который заканчивается смертью в 10-20 % случаев.