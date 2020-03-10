Чем вредны для детей смартфоны и как их уберечь от воздействия

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10 марта 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

дети со смартфоном, фото: соцсети

Многие измученные родители уже не знают, как занять своего ребенка, чтобы он хоть немного посидел на месте. В ход идут наши любимые смартфоны. Ведь очень просто дать маленькому ребенку гаджет, и, наконец, заняться своими любимыми делами. Но давайте узнаем, какой вред может оказать гаджет на неокрепший разум.

Начнем с того, что наши любимые телефоны вредны не только детям, но и взрослым людям, однако на растущий и неокрепший организм вред может оказаться куда более опасным. Детский организм в 10 раз больше впитывает в себя электромагнитных излучений, от которых страдают: нервная система, иммунная система, следствием возникают головные боли, ребенок становится более капризным, менее сосредоточенным. Частое пользование телефоном на близком расстоянии влияет на зрение.

Ученому Уильяму Стюарту удалось доказать влияние электромагнитных волн на изменения в организме человека на клеточном уровне. Он провел эксперимент с дождевыми червями, который показал, что под воздействием электромагнитных волн, исходящих от мобильного телефона, меняется структура белка. Это излучение исходит и от микроволновки, и от холодильника, и от любой бытовой техники. Однако, мы не состоим с ними в близком контакте, не трогаем их каждые 5 минут, не засыпаем в обнимку и не просыпаемся, опять же улыбаясь телефону.

«Как врач-невролог и мама, о вредности гаджетов могу сказать с уверенностью, что частое их использование, в особенности игр, приводит к истощению нервной системы ребенка, он становится более капризным, часто нервничает. Гаджеты поглощают все его внимание и концентрацию, он не замечает окружающего мира. Мобильные телефоны оказывают пагубное влияние на зрительную систему, так как чаще всего находятся на минимальном расстоянии от глаз, в результате чего развивается близорукость», – врач-невролог Александра Самарина.

Для маленьких детей их родители это «кумиры», они повторяют слова, которые сказали родители, они повторяют их действия и привычки. Использование мобильника — это главная привычка и необходимость современного человека. Но родителям надо всегда помнить, что дети видят, что они все время проводят в телефоне, видят ваши эмоции. И, конечно, им тоже хочется себе такую «игрушку». Современные дети уже в два годика понимают, как включить телефон, как позвонить, даже как разблокировать, ведь дети в этом возрасте как губка – все впитывают и запоминают.

Ученые считают, что детям до 8 лет нет никакой необходимости иметь свой личный мобильный телефон. А школьникам до 12 не стоит покупать навороченные современные смартфоны, телефон должен выполнять главную прямую функцию – звонить.

Можно разделить положительные и негативные стороны покупки мобильного телефона ребенку возраста начальной школы:

Положительные:

Контроль, удобные функции отслеживания ребенка, где он точно находится; Полезные функции: будильник, календарь; Предупреждение об опасности: в случае какой-либо ситуации, пугающей ребенка, он может связаться с семьей; Ответственность: ребенок учится бережно относиться к ценной вещи.

Негативные:

Вредит здоровью (нервная и иммунная система, зрение и прочее); У ребенка быстрее, чем у взрослого может возникнуть зависимость; Ребенок все больше времени будет хотеть проводить в телефоне (Интернет, игры, социальные сети) Понижает концентрацию; У маленьких детей также есть риски, что более старшие ребята могут отнять, украсть или сломать телефон. А если любимую игрушку отнять, то это может сильно повлиять на эмоциональную составляющую.

Что делать, чтобы уменьшить вред телефона для ребенка:

Совсем маленькому ребенку лучше вообще не давать телефон, но если так завелось, то надо дать понять ребенку, что пользоваться телефоном он может ограниченное время. Например, 15 минут он может поиграть или посмотреть мультик, после чего вы пойдете, к примеру, гулять или рисовать; Ребенок – очень любопытное создание, которому нужно все-таки тоже искать информацию. Ребенку 6-8 лет лучше придумать альтернативу мобильному – стационарный компьютер. Во-первых, ему придется сидеть на стуле и держать осанку, а не сидеть, скрючившись на диване. Во-вторых, расстояние от глаз до стационарного компьютера можно регулировать, и она явно будет больше, чем при пользовании телефоном. Если ребенок хочет посмотреть мультики, то включите его на большом телевизоре, посадив ребенка на достаточную дальность. Вместо игр на телефоне уже подросшему ребенку подарите лучше приставку. Не считайте детей глупыми, с 4-летним ребенком уже можно серьезно поговорить и объяснить, почему ваш ребенок может проводить в виртуальном мире только ограниченное время, рассказать про вред для организма. Придумывайте как можно больше подвижных игр и развлечений, чтобы у вашего ребенка даже не было желания сесть в обнимку с телефоном. Разговаривать по телефону лучше на громкой связи. Носить телефон безопаснее в сумке или рюкзаке, а не в кармане или на шее. Во время сна телефон не должен быть под подушкой, уберите его подальше.

Американская ассоциация офтальмологов рекомендует делать перерывы раз в 20 минут, на 20 секунд.

Полностью в реалиях 21 века ограничить ребенка от использования телефонов и другой электронной техники – невозможно. Но необходимо иметь ограничения и правила пользования, чтобы польза от использования перекрывала вред.