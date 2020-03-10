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10 марта 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Коклюш в России, фото соцсети

В России с каждым годом увеличивается количество заболевших коклюшем. Виной всему – массовый отказ от вакцинации, который провоцируется потенциально опасным движением антипрививочников.

Пока в России все обеспокоены проблемой коронавируса, случаи заражения которым уже были неоднократно зафиксированы в стране, на 40% увеличилось количество заболевших коклюшем. Эта информация содержится в статистике, опубликованной Роспотребнадзором. Как предполагает главный эпидемиолог Минздрава, такое резкое увеличение числа переболевших коклюшем связано с движением антипрививочников. Люди, выступающие против вакцинации, считают, что прививки наносят вред здоровью и нужны только для того, чтобы на них могли зарабатывать фармацевты, организовавшие тайный заговор против человечества. А некоторые утверждают, что все смертельные и тяжелые заболевания, в том числе и онкология, как раз и начинают развиваться в организме из-за прививок: вакцину якобы разрабатывают западные спецслужбы и русофобы. Поверить в такое сложно, но кто-то действительно верит, несмотря на то, что пока реальный вред ощущается только от отказа от прививок.

Коклюш в России

В последние годы, как можно выяснить из статистики, наблюдается повышенная активность коклюша в стране, а также рост количества заболеваний. Так, например, в 2018 году было зафиксировано десять с половиной тысяч заболевших, а в 2019 уже более четырнадцати тысяч. При этом, по сравнению с 2018 годом, в 2017 количество пациентов, у которых был выявлен коклюш, было меньше в 2,7 раза. Все это говорит о том, что по определенным причинам с каждым годом коклюш распространяется все активнее, при этом большая часть заболевших – это дети до 14 лет. Так, январе 2020 года было зафиксировано 1758 заболеваний, среди которых 89% – это дети.

С одной стороны, это можно было бы связать исключительно с тем, что у многих детей ослабленный иммунитет, сказывается и близкий контакт с коллективом в детских садах и школах. Однако коклюш находится в перечне заболеваний, от которого в детстве делают прививки: в возрасте трёх месяцев, четырёх месяцев с половиной и полутора лет. И теперь стоит снова обратиться к статистике: среди заболевших только треть детей прошла полный курс вакцинации, а более половины из них не прививались. То есть, только в январе более 700 непривитых детей заболели коклюшем. И все это – следствие движения антипрививочников.

Коклюш – острое и опасное инфекционное заболевание, которое провоцируется паразитированием особой бактерии bordetella pertussis в дыхательных путях человека. Главный симптом – приступы сухого кашля. Нет никаких сомнений в том, что это опасная инфекция, особенно опасная для детей младше двух лет. Именно поэтому и налажена система вакцинации от коклюша, которая обеспечивает защиту ребёнка от возможности заболевания. Отказ от прививки обрекает ребёнка на опасность. А тенденция отказа от прививок только развивается с каждым годом, ведь люди, склонные верить во вред от вакцины, находят все больше аргументов в пользу своей позиции.

Бактерия коклюша, фото соцсети

Движение против прививок и не только

В одной из групп «Вконтакте», посвящённой борьбе с прививками, был размещён пост некоего Германа Стерлигова, который называется «Заражение вирусом через партии медицинских масок». Он гласит следующее:

«Намедни один известный и уважаемый человек с аналитическим, и я бы даже сказал с оперативным складом ума, в личной беседе со мной предположил, что в случае поставленной задачи заразить условным короновирусом большое количество людей в том или ином мегаполисе будут прежде всего использоваться медицинские маски. Сначала массы телезрителей приучают к маскам, а потом будут заражать через специально зараженные вирусом партии масок»

Ученые заверяют: максимальная продолжительность жизни коронавируса вне носителя в открытой среде может составлять от нескольких часов до двух дней. Наладить производство «заражённых медицинских масок» просто невозможно. С момента изготовления до момента поступления в руки к потребителю проходит больше времени, и выжить в таких условиях COVID-19 просто не сможет. Это ещё не говоря о том, что сама мысль насильственного инфицирования населения звучит достаточно противоречиво. Однако Герман Стерлигов, председатель правления «общества любителей древней письменности» (ОЛДП), считает иначе. По его мнению, мировое правительство якобы специально создало коронавирус и заразило население планеты, чтобы ввести карантин, закрыть города и обречь в этих закрытых городах людей на погибель.

Доверять антипрививочнику Стерлигову, как эксперту в области медицины, кажется достаточно смешным занятием. Да, эффективность медицинских масок в борьбе с коронавирусом очень низкая, однако своими словами активист призывает людей отказываться от одного из доступных средств защиты, чем осознанно обрекает свою аудиторию на опасность заражения. Однако почему-то доверие людей к нему не снижается даже после того, как на своей странице он размещает другой пост, не связанный с медициной, но содержащий не менее странную информацию. В нем он выступает против межрасовых браков и разоблачает заговор производителей парфюмерии, которые якобы намеренно маскируют «расовые» запахи:

«Думаю, что Бог, слава Ему во веки, сотворил разные расы с такими различиями по запахам, чтоб расы не смешивались между собой. Что же придумали безбожные людишки, чтоб воспротивиться воле Божией и все таки смешиваться в межрасовых браках? - одеколоны и духи. Они заливают и запрыскивают себя сильно пахнущими жидкостями, которые забивают неприятные природные запахи их тел и их пота и так решают проблему. Да еще и рекламируют всячески межрасовое смешение»

Доподлинно неизвестно, как именно агитация Стерлигова против межрасовых браков, медицинских масок и прививок связана с его увлечением древней письменностью. Однако его страница «Вконтакте» насчитывает более 30 тысяч подписчиков, что делает его лидером мнений в движении антипрививочников, да и просто популярным активистом. А коклюш тем временем приобретает масштабы эпидемии в России.

Таких, как Герман Стерлигов, много; есть и более популярные личности. Это, например, блогер Антон Амантонио, гомеопат Александр Коток и вирусолог Галина Червонская. Они считаются главными антипрививочниками в стране, а занимаются они подтасовкой фактов и формированием теорий заговора. С каждым днём они убеждают все больше людей в том, что им и их детям прививки не нужны, и, как следствие, в России развивается эпидемия коклюша.

Антипрививочник Герман Стерлигов, фото соцсети

А теорий заговора развелось достаточно большое количество. Так, борцы с вакцинацией считают, что существует «заговор фармацевтов». Фармацевты, по их мнению, якобы внушают обществу мысль о пользе вакцинации и попросту зарабатывают деньги на искусственно сформированном спросе. Есть и религиозные мотивы: напоминают о том, что лишь благодаря провидению и предопределённости жизни решается вопрос, заразится человек или нет. Противостоять провидению – значит идти против Бога. Наконец, считают, что вакцина – оружие массового поражения западных спецслужб и вооруженных сил, с помощью которого уничтожается население России.

Однако последствий движения против вакцины пока опасаться не стоит: более 95% населения, по официальной статистике, привито, а значит настоящая опасность эпидемии коклюша и других серьезных заболеваний пока не предвидится. Но, тем не менее, врачи обеспокоены, ведь пропаганда борьбы с вакцинацией уже приносит свои негативные плоды.