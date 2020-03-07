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Врачи-специалисты охарактеризовали три признака ослабления сердечной мышцы

, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи-специалисты охарактеризовали три признака ослабления сердечной мышцы
фото: pixabay.com

Врачи -кардиологи подсказали, какие признаки в изменении самочувствия человека могут быть признаками ослабления сердечной мышцы.  Если у человека ощущается неприятное состояние в груди, стеснения или давление, боль, жжение, и если этот дискомфорт продолжается  дольше минуты, необходимо проконсультироваться с врачом.

Второй признак довольно неожиданный. Если возникает расстройство желудка, и оно повторяется часто, боль в  животе терпимая, но тоже повторяется, это может указать на ослабление сердечной мышцы. Из-за  ослабления сосуды теряют способность доставлять в желудок необходимый объем кислорода, и это вызывает стягивание слизистой оболочки и неприятные ощущения в органе пищеварения.

Третий признак - головокружение или прострация. Ослабленная сердечная мышца не способна нормально снабжать головной мозг кислородом, и возникает головокружение. Если  появляются  подобные ощущения, особенно в совокупности с болью в груди и затруднением дыхания, желательно попасть на прием к лечащему врачу и получить направление на прием к кардиологу, - пишут интернет-СМИ.

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