Врачи-специалисты охарактеризовали три признака ослабления сердечной мышцы

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7 марта 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Врачи -кардиологи подсказали, какие признаки в изменении самочувствия человека могут быть признаками ослабления сердечной мышцы. Если у человека ощущается неприятное состояние в груди, стеснения или давление, боль, жжение, и если этот дискомфорт продолжается дольше минуты, необходимо проконсультироваться с врачом.

Второй признак довольно неожиданный. Если возникает расстройство желудка, и оно повторяется часто, боль в животе терпимая, но тоже повторяется, это может указать на ослабление сердечной мышцы. Из-за ослабления сосуды теряют способность доставлять в желудок необходимый объем кислорода, и это вызывает стягивание слизистой оболочки и неприятные ощущения в органе пищеварения.

Третий признак - головокружение или прострация. Ослабленная сердечная мышца не способна нормально снабжать головной мозг кислородом, и возникает головокружение. Если появляются подобные ощущения, особенно в совокупности с болью в груди и затруднением дыхания, желательно попасть на прием к лечащему врачу и получить направление на прием к кардиологу, - пишут интернет-СМИ.