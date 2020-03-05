Учёные: обнаружен лучший способ нормализовать сердечный ритм

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5 марта 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

фото: pixabey

Группа австралийских ученых провела исследование, чтобы оценить воздействие различных факторов на сердечный ритм. Так, было доказано, что негативное влияние на сердце оказывает алкоголь, а отказ от него способствует нормализации ритма.

В работе приняли участие 140 пациентов в возрасте около 62 лет, страдавших от мерцательной аритмии (нарушения сердечного ритма). Среди участников большинство составляли мужчины. Они умеренно употребляли алкоголь, регулярно выпивая десять и более стандартных порций спиртного в неделю. Одной стандартной порцией является около 12 граммов чистого алкоголя, уточняют эксперты.