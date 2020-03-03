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Врачи перечислили эффективные средства от весенней аллергии

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

Врачи перечислили эффективные средства от весенней аллергии
фото: pixabey

В этом году привычная зима в российских регионах так и не наступила. В скором времени придет время весны, поэтому врачи советуют задуматься о сезонной аллергии уже сегодня. Специалисты составили список эффективных средств по борьбе с ней.

В первую очередь медики обращают внимание на специи. Их советуют включить в рацион тем, кто непросто переживает весенний период. Кайенский перец, лук, чеснок и имбирь способны растворять слизистые, говорят эксперты. К снижению уровня воспалений и уменьшению симптомов аллергии приводит эвкалипт. При аллергии врачи советуют вдыхать пар его масла или использовать диффузор в комнате.

СЕ

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