Чем отличается медицинский спирт от пищевого?

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3 марта 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

отличие медицинского спирта от пищевого, фото: соцсети

Знаете ли вы, что законопроект Минпромторга запретил использование пищевого спирта в медицине? Почему такой закон был принят – очевидно. Власть приняла решение бороться с людьми, которые незаконно употребляют этанол или готовят из него алкогольные напитки. Поэтому с 2019 года с аптечных полок России пропали спиртовые баночки, а для дезинфекции стали продавать спиртовые салфетки.

Чтобы понимать, что такое медицинский спирт и как он негативно влияет на состояние человека – ознакомьтесь с нашей статьей. Мы расскажем про опасности добавления медицинского этанола в алкогольные напитки. Озвучим реальные истории людей, которым «повезло» стать пациентами больниц из-за серьезных отравлений. Ответим на вопросы:

Медицинский спирт – это?

Как получают медицинский спирт?

Какой бывает медицинский спирт?

В чем отличие медицинского спирта от пищевого?

Получить спирт можно из любых продуктов брожения. Даже человек, любящий полакомиться фруктами и молочными продуктами порождает в себе процесс брожения. Научились добывать этанол после появления специального прибора. Он перегонял перебродившие продукты. Дальше они создавали пар и конденсировали его в спиртовой раствор. Кто именно создал столь популярный продукт всех времен – неизвестно. Некоторые источники пишут, что это дело рук стран Азии. А другие уверены, что так «баловались» алхимики средневековья. Не трудно догадаться, что название пошло с латыни, переводится спирт, как душа. Ну, а напиток водка, получил свое название в Москве, в конце девятнадцатого века. Первое питьевое заведение открыл царь Грозный, конечно же в современной столице. Забегаловка не учла, что в их меню нет закуски, поэтому посетители пьянели все быстрее. Как следствие: драки, воровство, убийства – все на пьяную голову. После того, власть поняла, что совершила глупость, и борьба с алкоголизмом в России началась с 1600 годов. Сначала значительно подняли цену и стали проводить процесс фильтрации алкогольного напитка. Но, исходя из статистики алкоголиков в России – борьба не угаснет никогда.

Пищевой и Медицинский спирт, это какой спирт?

Медицина, так же, как и пищевая промышленность использует несколько видов спирта для производства лекарств. Этанол разделяют на разную: степень очистки и качество приготовления.

Поэтому можно выделить несколько видов этилового спирта:

Медицинский спирт. Раствор этанола в медицине бывает от 45 до 90%. Степень очистки оставляет желать лучшего, поэтому применять его для пищевой промышленности – небезопасно. Он предназначается для наружного применения, обработки.

Повышенный класс «Люкс» и «Альфа». Гарантия и качество – 100%, как бы сказала фирма по приготовлению высших классов спиртов. Их используют при производстве алкогольных напитков, в частности водки.

«Экстра» и «Базиз». Самый низкий класс пищевых спиртов. Из-за низкого качества и степени очистки его применяют для дешевых «сортов» водки.

Пищевой спирт, как получить, кто пользуется?

Пищевой спирт вырабатывается из зернового сырья, картошки, сахарных производств. Все продукты богатые на крахмал, способны создать пищевой этанол. Спирт-сырца проходит процесс очистки. После запускается процесс брожения продуктов и вырабатывается спиртосодержащая жидкость – этанол. К слову, кипит жидкость при температуре от 73 градусов.

Главные потребители пищевого спирта – различные алкогольные заводы и фабрики. К ним относятся ликероводочные заводы, винзаводы. Из пищевого сырья готовят любой вид алкоголя: водку, вино, ликер, коньяк, виски. Также есть особенность крепости продуктов. Чистый спирт содержит 96% этанола, от 31 до 65% этанола находится в крепких алкогольных напитках. Третью позицию по количеству чистого спирта занимает продукция: вина, ликеры, наливки – там от 15% до 30%. А самыми слабыми алкогольными напитками считается квас и пиво от 1.5 до 8%.

Медицинский спирт: концентрация и как изготовить?

Медицинский спирт производить гораздо легче, поскольку он не проходит различные фильтрации и обработки. При изготовлении медицинского сырья добавляют очищенную воду и собственно этиловый спирт. Популярностью он пользуется только на аптечных прилавках, как лекарственное средство. В медицине градус возрастает от 40% до 95%. Изменить его концентрацию можно просто добавив воды.

При легкости производства медицинский спирт дороже пищевого. Ведь на него требуется много лицензий и специального оборудования. Также в России пищевой спирт изготавливают, чуть ли не в каждом доме, когда над медицинским работает около 10 предприятий по всей стране.

Чем отличается медицинский спирт от пищевого?

Все просто, как дважды два четыре. Медицинский спирт пользуется популярностью на аптечных прилавках. Его добавляют в медицинские препараты, создают дезинфицирующие средства. Для его производства требуются соответствие стандартам GMP, определенное техническое оборудование и различные сертификаты. Также он не очищается должным образом, почему становится небезопасным для внутреннего приема.

На основе пищевого спирта создаются алкогольные напитки. Пищевой этанол проходит жесткую фильтрацию и очистку. С его помощью создают вино, водку, пиво, коньяк, виски и все, что хоть чуть-чуть может расслабить человека.

Отличие питьевого спирта от медицинского – небольшое, лишь в степени обработки. Но оба вида способны нанести колоссальный удар для организма человека и положить его на больничную койку. Медицинский этиловый спирт и пищевой этанол в 2019 году убили 48.000 россиян. Большинство из них – мужчины. Поэтому, если вы интересуетесь, откуда появился спирт, и какие виды бывают – это хорошо. Но не увлекайтесь его потреблением, а лучше ведите здоровый образ жизни. Иначе печальных последствий пьянства в России – не избежать. К сожалению, наше государство входит в ТОП-20 стран алкоголиков, занимая 16 позицию. Самое время что-то менять в мировоззрении нашего населения, ведь земные ресурсы предназначены, для того чтобы потреблять их на благо, а не просто убивать свою жизнь.