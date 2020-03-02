В Краснодарском крае начинается «Неделя женского здоровья»

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2 марта 2020, 00:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ФОТО: pixabay.com

На Кубани со 2 марта стартует «Неделя женского здоровья». Как сообщили в Минздраве региона, в данной акции смогут принять участие все жительницы Кубани без предварительной записи к врачу.

- Врачи настоятельно рекомендуют пройти диагностику тем, кто старше 50 лет, так как именно в этом возрасте необходимо уделять особенное внимание профилактике онкологических заболеваний, - отметили в Минздраве региона.

Напомним, в 2019 году в Краснодарском крае впервые диагностировано около 27 тысяч случаев злокачественных опухолей всех локализаций. Треть из них выявлены в ходе подобных мероприятий.