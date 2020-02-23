Ученые объяснили, почему бесполезно проветривать комнату

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23 февраля 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Исследователи из университета Торонто установили, что проветривание помещений практически бесполезно в плане эффективности очищения воздуха.

Специалисты провели замеры в комнате до и после проветривания. Они проанализировали содержание в воздухе 19 самых распространенных в домах химических веществ. Оказалось, что после проветривания концентрация содержащихся в воздухе веществ возвращается к исходному уровню очень быстро - от 8 до 55 минут.

Ученые объяснили, что это происходит из-за того, что пыль и микрочастицы не улетают из помещения во время проветривания, а остаются на мебели и стенах, а затем снова попадают в воздух.