Использование дома агрессивных моющих средств может вызвать у ребенка астму

Ученые из университета Саймона Фрейзера провели опрос родителей более двух тысяч младенцев и выяснили, что использование дома агрессивных моющих средств может вызвать проблемы со здоровьем у детей.
Оказалось, что чаще всего в домашних условиях, когда ребенок был совсем маленьким, использовались средства для мытья посуды или таблетки для посудомоечной машины, стеклоочистители и хозяйственное мыло. Впоследствии малыши, участвовавшие в исследовании, обследовались в возрасте трех лет.
Оказалось что те дети, в домах которых применялись ароматизированные и распыляемые чистящие средства, чаще болели респираторными заболеваниями и даже астмой. Это связано с тем, что агрессивные химические вещества повреждают дыхательные пути ребенка и вызывают воспалительные процессы.