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Использование дома агрессивных моющих средств может вызвать у ребенка астму

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Здоровье

Использование дома агрессивных моющих средств может вызвать у ребенка астму
моющее средство, pixabay.com

Ученые из университета Саймона Фрейзера провели опрос родителей более двух тысяч младенцев и выяснили, что использование дома агрессивных моющих средств может вызвать проблемы со здоровьем у детей.

Оказалось, что чаще всего в домашних условиях, когда ребенок был совсем маленьким, использовались средства для мытья посуды или таблетки для посудомоечной машины, стеклоочистители и хозяйственное мыло. Впоследствии малыши, участвовавшие в исследовании, обследовались в возрасте трех лет.

Оказалось что те дети, в домах которых применялись ароматизированные и распыляемые чистящие средства, чаще болели респираторными заболеваниями и даже астмой. Это связано с тем, что агрессивные химические вещества повреждают дыхательные пути ребенка и вызывают воспалительные процессы.

ЕТ

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