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Самая лучшая профилактика от коронавируса - не пустить его в Россию

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Самая лучшая профилактика от коронавируса - не пустить его в Россию

В России пока не зарегистрировано заболеваний коронавирусом. Прибывшие граждане Китая с вирусом уже прошли лечение и выписаны из больницы. Российский инфекционист, академик Виктор Малеев рассказал, какие особенности имеет данный вирус.

Инфекция – это часть природы. Некоторые вирусы человек подхватывает от животных. Учёные считают, что современный коронавирус передался к человеку от летучих мышей. К тому же вирус имеет несколько разновидностей. Специалисты Роспотребнадзора узнали тест-систему вируса. Чтобы разработать вакцину, необходимо иметь дело непосредственно с вирусом. Китайские учёные сейчас этим заняты.

Вирус может мутировать, соответственно придётся менять способы лечения и подбирать другое лекарство. В ВОЗе назвали несколько препаратов, которые могут использоваться для лечения вируса.

С наступлением весны распространение вируса снизится. Ну и нельзя скидывать со счёта те беспрецедентные меры, которые принимают китайские власти – отметил академик. Как пишут СМИ, одного из выздоровевших больных, но плюнувших на пол в больнице от недовольства лечением, в Китае оперативно казнили.

Российские врачи на сегодняшний день имеют вакцину, которая использовалась для лечения похожих вирусов. Но самая лучшая профилактика - недопустить проникновения вируса в Россию. Пока санитарные службы и государственная машина с этим справляются.

ПВ

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