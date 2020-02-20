В случае эпидемии коронавируса мест в больницах на всех не хватит

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20 февраля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики считают, что в случае проникновения и распространения опасного вируса из Китая в Россию, в нашей стране может не хватить больниц для размещения пациентов.



Даже если в России заболеет только 5% населения, то одно место в больнице будет предназначено для 124 пациентов. А один врач должен будет обслуживать 550 заболевших людей.



Сейчас в России, по сообщениям Роспотребнадзора, распространяется грипп и ОРВИ. В более чем в 30 субъектах наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости.



Чтобы сохранять ситуацию под контролем и не пропустить в Россию китайский вирус, правительство приняло решение о закрытии границы с КНР. Авиасообщение с Москвой осуществляют лишь три китайских города. Прибывшие граждане Китая проверяются на наличие вирусов в специальных лабораториях при аэропортах. Для здоровых туристов из Китая создано 125 учреждений медицинского наблюдения, где в настоящее время находится более 600 китайцев.



Российские власти обеспокоены тем, что в случае распространения вируса лечебные учреждения могут не справиться с нагрузкой. Причём сейчас рассматривается и тот вариант, что лечить придётся и граждан, пребывающих из-за рубежа. В режиме особой готовности находятся больницы Дальнего Востока, так как именно там российские регионы граничат с потенциально опасными китайскими районами.



