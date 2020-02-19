Медики назвали положительное влияние сиропа от кашля на здоровье

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19 февраля 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

фото: pixabey

Ученые провели исследование и выяснили, что Амброксол, активный компонент сиропов от кашля, может остановить прогрессирование болезни Паркинсона.

Исследователи утверждают, что пока что на рынке не существует лекарств, которые могут замедлить течение болезни, потому что имеющиеся медикаменты направлены лишь на уменьшение проявление её симптомов. Амброксол же, по результатам исследования, может воздействовать на организм другим способом. С его помощью в нейронах повышается уровень белка глюкоцереброзидазы, выполняющий в мозге очищающую функцию.