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Врач рассказала, как вейп действует на некурящих

, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Врач рассказала, как вейп действует на некурящих
Фото: pixabay.com

В России могут ограничить продажу вейпов и электронных сигарет. Врач-пульмонолог Лариса Матько рассказала, насколько сильно вейпы влияют на самого курильщика и его близких.

По словам специалиста, вред вейпа до конца не доказан, но лишь потому, что интерес врачей к вейпингу возник относительно недавно, передаёт КП. Матько призналась, что часто встречает молодых пациентов, имеющих проблему с дыхательными путями, легкими, сердцем и нервной системой.

«Если парение происходит в закрытом помещении, то воздействие на окружающих, конечно же, будет тоже достаточным. Особенно если присутствуют дети — очень часто возникают аллергические реакции, бронхоспазмы и даже удушье», - добавила врач.

АБ

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