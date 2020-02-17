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Невролог перечислил методы по борьбе с "болезнью доярок" в офисе

, 19:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Невролог перечислил методы по борьбе с
Фото: pixabay.com

Врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как избежать неприятного для человеческого тела «заболевания доярок». По его словам, его можно заработать, когда долгое время работаешь за компьютером, особенно с клавиатурой или мышкой.

«Раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые, в свою очередь, давят на нерв. Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок», - пояснил врач.

Основными симптомами данного заболевания являются боли и онемение пальцев кистей рук. Для избавления от них специалист предлагает приобрести ортопедический коврик, на котором есть специальный валик, или ортопедическую клавиатуру.

«Суть в том, что рука лежит на валике. В это время она находится в горизонтальном положении, и нет давления на нервы», - отметил он.

При онемении и боли в кистях рук Андрусов рекомендует незамедлительно обратиться к врачу, где проведут полную диагностику заболевания и назначат лечение.

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