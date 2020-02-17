Косметические инъекции: обратный эффект

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17 февраля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели», Лилиана Утемишева ]

Красота,pixabay.com

Многие задаются вопросом об улучшении качества кожи и прибегают к помощи косметологов. Но, зачастую, люди увлекаются инъекциями красоты и жалеют о своем решении.

Заранее назначают себе курс ухода за проблемными зонами лица и декольте. Бывает так, что люди увлекаются омолаживающими процедурами и сталкиваются с множеством проблем, от которых трудно избавиться.

Скорость старения зависит от многих факторов. Генетика, психологическое состояние, погодные условия и вредные привычки - влияют на состояние кожи. Сегодня в сфере красоты есть разнообразные виды омоложения, но не все задумываются о последствиях.

Гиалуроновая кислота отвечает за эластичность, упругость, молодость кожи. С возрастом кожа все меньше производит этого вещества, что и является причиной возрастных изменений. Замещение натурального вещества искусственно синтезированным позволяет продлить молодость, но в то же время становится нагрузкой для организма. Гилаурон. Чем же он так замечателен, что используется 75% женщин?

Самое важное и ценное качество — это способность связывать и удерживать воду. Известно, что одна молекула гиалуроновой кислоты связывает 500 молекул воды. Также она обладает так называемым «эффектом впитывающей губки» — способностью не отдавать влагу из кожи.

Стоит знать, что гиалуронат играет важную роль в процессе миграции злокачественных опухолей и диффузии стрептококковой инфекции. По этой причине избыток гиалуроновой кислоты также опасен, как и ее недостаток: все зависит от процессов, которые происходят в организме. Также, естественные возрастные процессы могут привести к увеличению объема гиалоурановой кислоты в дерме, что может стать причиной отека и обезвоживанию кожи.

Все эти процессы сказываются негативно на состояние кожи. Она становится сухой, дряблой, теряет эластичность и упругость, на ней образуются многочисленные морщины. И как результат: отражение в зеркале совсем не радует.

Долгое время в косметологии применяли гиалуроновую кислоту животного происхождения. Ее получали путем размельчения органов животных (гребней зрелых петухов, пупочных канатиков) в результате двухфазовой очистки. В таком препарате сохранялись белки и пептиды животного, что способствовало развитию аллергических реакций и отторжению препарата.

Плазмолифтинг. Его хвалят, как самый легкий и безобидный препарат. Получают путем забора крови из вены пациента. Кровь помещается в аппарат с центрифугой, в котором она разделяется на два или (при высокотехнологичных методах обработки) три слоя. Первый – это красные кровяные тельца или эритроциты. Второй содержит в основном питательные вещества, а третий, самый ценный – высокую концентрацию тромбоцитов.

Тромбоциты стимулируют процессы регенерации, давая возможность организму быстрее ликвидировать повреждения.

Но не все так просто. Многие пациенты все еще сомневаются в том, стоит ли ее делать. И останавливает их не только высокая цена, хотя она является фактором немаловажным. Большинство боится осложнений, которые нередко возникают при неосторожной работе с кровью. Кровь собирается в обычные (а не вакуумные) пробирки и обрабатывается в лабораторной центрифуге. Там частично повреждаются клеточные мембраны и вероятность попадания инфекции в кровь во время ее обработки в разы выше. Поэтому надо подумать, стоит ли...

Ботокс. Сам по себе ботулотоксин стал косметическим препаратом официально с начала двухтысячных, и получил научное подтверждение удачного разглаживания складок. Вреден ли ботокс для лица? Ботокс никак не изменяет контур лица, он просто омолаживает и делает свежим общий вид. Отрицательный результат возникает из-за препарата недостаточного качества, неумения косметолога ввести его. Вредным ботокс становится, когда колят его несколько раз. И синяки являются лишь малой угрозой. Тем не менее, каждый сам решает, будет он делать инъекции или нет.

Препарат создает нарушение в мышечной проводимости, из-за чего возникает паралич скелетной и гладкой мускулатуры. От ботулизма умирают, потому что он вызывает паралич дыхательных мышц и нехватку кислорода. Чтобы оценить полностью картину его вреда, ученые выяснили, что четыре килограмма способны уничтожить все человечество, а всего четыре грамма - жителей Америки. Побочные эффекты возникают, если вещество проходит в артерию лица. Она дает кислород для глаз. Если туда попадает ботокс, то человек лишится зрения и заработает инсульт, поскольку препарат блокирует возможность кислорода поступать в мозг. А это смертельно опасно. Врачи могут не успеть спасти.

Вышеперечисленные побочные эффекты не внушают доверия. Поэтому, желательно знать меру в практике омоложения, чтобы не переборщить с изменениями своей внешности и не навредить здоровью.