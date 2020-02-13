Кто будет лечить россиян от коронавируса, пока Путин возит по стране автора разгрома здравоохранения?

//Здоровье 13+

13 февраля 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Чем Россия встретит эпидемию уханьского вируса? Что за последнее десятилетие сотворило с российской медициной правительство Медведева?



Если кратко, в 2003 г. в России было более 10 тыс. больниц, в 2010 г. оставалось только 6,3 тыс., сейчас – чуть более 5 тысяч. Ничего удивительного, если знать, что ещё при Т. Голиковой в России оптимизировали по 300 с лишним больниц каждый год. Большинство оптимизировали путём уничтожения. Число коек в них сократилось с 1,6 до 1,2 миллиона. В сельской местности в 2005 г. было 8,3 тыс. больниц, сейчас осталось менее двух тысяч. То есть их сократили ни много ни мало в четыре раза. Амбулаторные пункты на селе за годы голиковско-зурабовских медицинских реформ урезали втрое. Оптимизационный каток правительства хорошо проехался по докторам. В 2010 г. врачей в РФ было 716 тыс. человек, сейчас формально 690 тыс., реально – и того меньше. Фельдшеров было 170 тыс., осталось 130 тысяч. Акушерок на всю страну вместо былых 70 тыс. сейчас 50 тысяч.



В столице на весь 15-миллионный мегаполис насчитывается только два приличных детских инфекционных отделения и одно взрослое. В них в общей сложности менее 500 коек. Как рассказывают медики, прямо сейчас без лишнего шума во всех российских больницах в авральном порядке оборудуют инфекционные отделения. Так что число мест скоро резко вырастет. Будем надеяться, что-то успеют, и, если эпидемия всё-таки грянет.



Даже злополучные маски стали дефицитом, потому что отечественное производство – мизерное. А доля отечественных лекарств на рынке не превысила 30%. Понимает ли всё это президент? Если да, то почему возит с собой по стране Татьяну Голикову – автора и исполнителя разгрома российского здравоохранения?



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