Врач рассказал, чем опасен храп

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп во сне может быть показателем серьезных проблем со здоровьем. Эксперт призвал воспринимать его как симптом, а не как раздражитель.

Кошелев уточнил, что сам по себе храп не страшен, однако храпящие люди нередко сталкиваются с задержками дыхания во время сна. Это приводит к тому, что мозг человека получает меньше кислорода, а это в свою очередь наносит вред здоровью, передает Радио Sputnik

Взрослым людям ночной храп может испортить не только сон, но и весь последующий день. Это связано с тем, что мозгу приходится на короткое время пробуждаться с целью восстановления процесса дыхания. Из-за этого возникают усталость и головная боль. Если храпит ребенок, то из-за недополучения кислорода его организм развивается медленнее.