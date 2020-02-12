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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач рассказал, чем опасен храп

, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Врач рассказал, чем опасен храп
кровать, pixabay.com
Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп во сне может быть показателем серьезных проблем со здоровьем. Эксперт призвал воспринимать его как симптом, а не как раздражитель.
 
Кошелев уточнил, что сам по себе храп не страшен, однако храпящие люди нередко сталкиваются с задержками дыхания во время сна. Это приводит к тому, что мозг человека получает меньше кислорода, а это в свою очередь наносит вред здоровью, передает Радио Sputnik.
 
Взрослым людям ночной храп может испортить не только сон, но и весь последующий день. Это связано с тем, что мозгу приходится на короткое время пробуждаться с целью восстановления процесса дыхания. Из-за этого возникают усталость и головная боль. Если храпит ребенок, то из-за недополучения кислорода его организм развивается медленнее.
 
Алексей Кошелев рекомендует всем, заметившим у себя храп, обратиться к врачу.
ЕТ

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