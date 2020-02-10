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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава
Photographer: © АГН Москва

Журналисты телевизионной программы «Время» несколько дней назад сняли сюжет о работе детских онкологических центров в Москве и Санкт-Петербурге. Но материал так и не вышел в эфир. Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.

В жертву принесены судьбы наших детей. Российские чиновники подписали указ о том, чтобы на рынке фармацевтических услуг работали недоразвитые отечественные компании. Онкобольные дети и их родители обращались с коллективным письмом к президенту России с объяснением опасности импортозамещения.  В письме также указывалось, что отечественные препараты вызывают множество побочных эффектов. Онкологи отмечают, что в стране происходит рост смертности детей. Под угрозу попали тысячи малышей.

Как выяснили журналисты “Новой газеты”, письмо из Администрации президента было отправлено в Министерство здравоохранения России. Чиновники ведомства в ответ на него заявили, что для лечения детей в стране имеются все необходимые препараты. Слова подтвердили ссылками на законы.

Родители больных детей считают позицию чиновников бесчеловечной. К примеру, в соседней Белоруссии онкобольных детей лечат зарубежными препаратами, в результате чего процент выздоровления в разы выше, чем в России. Из-за этого Россия теряет детей, которых можно было вылечить.

ПВ

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