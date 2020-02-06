Доктор Васильков в очередной раз дерзко посмеялся над Минздравом и коронавирусом

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6 февраля 2020, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

В популярном Телеграм-канале "Беспощадный пиарщик" доктор Андрей Васильков, опирающийся на доказательную медицину, распространил свой анализ попыток чиновников и фармкомпаний запудрить мозги тем, кто уже начал панику по поводу распространения коронавируса.



"Китайская медицина похожа на российскую своей беспощадностью. В ней готовы лечить чем угодно, вспоминая о принципах доказательности только когда это удобно.



Заявление о предположительной эффективности Абидола (без буквы «р») прозвучало из уст профессора Ли Ланьцзюаня. Она — руководитель Государственной лаборатории по диагностике и лечению инфекционных болезней в Китае, поэтому СМИ радостно подхватили «благую весть».



Что за препарат называют Abidol на китайском английском — до сих пор неясно, однако известно, откуда он взялся и какие эффекты вызвал, и это весьма интересно.



Первый вариант — путаница между созвучными лекарствами: Арбидол (умифеновир, препарат с недоказанной противовирусной эффективностью, не получивший одобрение FDA) и некий Abidol (без буквы «р»). С таким названием в Индии зарегистрирован опиоидный анальгетик Трамадол.



Своя логика в этой версии есть. Среди прочего, Трамадол подавляет кашлевой центр. Гипотетически так он может улучшать функцию внешнего дыхания у пациентов с атипичной пневмонией. На вирус он никак не действует, но облегчает самочувствие больных.



Вторая версия — двоякое написание одного и того же препарата (умифеновира) Abidol и Arbidol в разных источниках. Например, здесь фигурируют оба наименования.



Как бы там ни было, по сути это хайп фармацевтической индустрии. Просьба дать карт-бланш на распространение существующих препаратов с недоказанной или заведомо низкой эффективностью, пока нет нормального лекарства.



Вот внутреннем отчёте SSY Group для Гонконгской биржи есть прекрасный отрывок. Сразу отметим, что SSY Group владеет ведущей компанией по производству фармацевтических препаратов (включая Abidol) в Китае.



«Мы считаем, что недавнее увеличение объема торгов и колебания цен акций возникли из-за новостей в СМИ о том, что Ли Ланьцзюань предложила Национальной комиссии здравоохранения включить Абидол в «Программу диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции.



Мы не можем гарантировать, что Национальная комиссия примет предложение в полном объёме, однако по состоянию на 5 февраля Абидол в капсулах был включен в каталог продукции для профилактики и борьбы с коронавирусной эпидемией. Он уже используется в 18 провинциях и отправлен ещё в 11».



На волне всеобщей истерии врачи пытаются лечить коронавирусную инфекцию хоть иглоукалыванием и «звёздочкой», а фарм. компании — получить конкурентное преимущество.



Одним правительство КНР даёт разрешение на клиническую апробацию экспериментальных препаратов, а другие фирмы просто спешат реализовать складские запасы чего-то отдалённо похожего на лекарство.



Д-р Майк Райан, исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям, сказал 5 февраля на пресс-конференции в Женеве: «Не существует проверенных эффективных средств лечения новой коронавирусной инфекции».



Известные схемы от 2019-nCoV не помогают, но в поисках временной тактики лечения предстоит опробовать ещё множество вариантов. Среди них есть аналоги нуклеозидов и нуклеотидов (например, Ремдесвир), ингибиторы синтеза РНК (TDF, 3TC), ингибиторы свойственных вирусам ферментов, иммунодепрессанты и даже средства для лечения шизофрении.



Всего выбрано примерно 30 направлений поиска для временной тактики лечения. Разработка действительно эффективного лекарства началась совсем недавно и только благодаря расшифровке генома нового вируса".