Врачам впервые удалось пересадить клетки сердца

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5 февраля 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Pravda Komsomolskaya

Впервые за всю историю медицины японские учёные смогли пересадить человеку клетки сердца, выращенные в искусственных условиях. Такое открытие позволяет говорить о прорыве в регенеративной медицине.



На сегодняшний день для пересадки сердца необходим здоровый орган донора. Для этого пациенту приходится очень долго ждать. Учёные десятилетия работали над альтернативой донорскому органу. Ведь иногда требуется замена не всего сердца, а некоторых его участков. Кардиохирурги научились имплантировать в повреждённые участки сердца «выращенные» клетки самого пациента. Благодаря этому можно получить клетки любого органа, а теперь и сердечной мышцы.



Метод был открыт в 2012 году. Изначально он был опробован на свиньях.

Японские учёные поместили стволовые клетки сердца на биоразлагаемые листы. Они запускают фактор роста клеток. Технология имеет массу преимуществ. Стволовые клетки можно получить намного быстрее и проще, чем целый орган. Человеческий организм не отторгает клетки, полученные в лабораторных условиях, так как они принадлежат самому пациенту. Первый больной, которому поставили «заплатку» на сердце, уже начал реабилитационный процесс.



Такой прорыв в медицине позволит сохранить жизнь миллионам людей во всём мире.



