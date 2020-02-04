Нарколог объяснил, почему европейцам можно пить вино за ужином, а русским нельзя

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4 февраля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Многие жители Средиземноморья считают обыденным во время ужина выпить бокал вина. Однако, русскому человеку такой способ употребления спиртного не подходит. Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, почему.

По словам Брюна, в средиземноморских странах климат более теплый, а потому и алкоголь выводится из организма гораздо быстрее. Также традиция пить вино во время ужина исчисляется веками, а потому организм людей приспособлен к подобному, передаёт Радио Sputnik. Врач предположил, что если внезапно поменять вино на граппу или другой алкогольный напиток, то последствия будут не самыми приятными.

«У нас есть маркер злоупотребления алкоголя. В нем есть показатель превышения определенной величины белков печеночного происхождения... Один бокал вина каждый день у женщин уже может показать злоупотребление алкоголем. У некоторых мужчин тоже. Это всегда индивидуальная вещь», - добавил нарколог.