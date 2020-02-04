В Омске пациенту поставили смертельный диагноз:

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4 февраля 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

В январе в городской больнице города Омска скончался пожилой пациент Владимир Кореньков. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что причиной смерти стала излишняя внимательность СМИ к состоянию пациента.



Владимир пришёл в больницу 13 января, а уже через несколько дней не мог передвигаться на своих ногах. Врачи не сделали ему даже элементарных процедур в виде перевязки. После того, как сын пациента Павел опубликовал пост в социальных сетях о работе врачей 11-й городской больницы, журналисты начали собственное расследование.



Оказалось, что пациенты вынуждены обращаться в больницу со своими лекарствами, бельём. Люди жаловались в правоохранительные органы, но результата не получили.



После того, как в сеть попало видео, где сын самостоятельно делал перевязки своему умирающему отцу, работой медиков заинтересовались в Следственном комитете России. В результате проверки виновными в невыполнении своих обязанностей были признаны два работника больницы.



На самом деле, скорее всего, пациент умер от интоксикации, которая повлияла на работу сердца. До этого происшествия омские чиновники из Минздрава говорили о доступности отечественной медицины, которая даже лучше, чем в Англии.



