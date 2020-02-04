РАН обнаружила в реестре Минздрава 16 сомнительных препаратов

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4 февраля 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Nikolay Gyngazov

Комиссия РАН обратилась в Министерство здравоохранения России о предоставлении экспертиз для ряда лекарственных препаратов. Согласно требованиям ЕАЭС, лекарства, ввозимые в Россию, должны иметь опубликованные на сайте ведомства результаты экспертизы. В случае отсутствия такого документа к отечественной фармацевтической деятельности возникает недоверие.



Экспертиза должна отражать информацию о безопасности лекарства, эффективности его использования. На основании этого принимается решение о регистрации препарата, после чего он попадает на рынок. В экспертном заключении также указывается характеристика исследования, нежелательные явления от использования препарата.



В реестре Минздрава содержится перечень из 16 лекарственных препаратов, которые не имеют экспертного заключения. Такое нарушение является недопустимым. А потребитель из-за отсутствия необходимых документов теряет доверие к препарату.



В Евразийской экономической комиссии уточнили, что для экспертного заключения не требуется информация о технологии производства препарата, данные пациентов, на которых проводились исследования.



Открытость информации о лекарствах должно обеспечивать присутствие на рынке только эффективных и безопасных препаратов. Пока в Минздраве России не дали никаких комментариев относительно запроса РАН.



