В розничной торговле разрешили россиянам есть продукты из Китая

Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко объяснил, почему россиянам можно смело продолжать покупать товары и продукты, привезенные из Китая.
По словам Власенко, китайский коронавирус не способен распространяться через предметы, а потому товары из КНР не могут стать причиной заражения. Заболеть можно только при прямом контакте с носителем.
«Продукты, приобретаемые в магазинах - безопасны. Контроль безопасности ввозимой продукции централизованно осуществляется на границе инспекторами надзорных органов, в торговых точках - специалистами торговых сетей», - заверил Власенко.