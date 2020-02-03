В розничной торговле разрешили россиянам есть продукты из Китая

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3 февраля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко объяснил, почему россиянам можно смело продолжать покупать товары и продукты, привезенные из Китая.

По словам Власенко, китайский коронавирус не способен распространяться через предметы, а потому товары из КНР не могут стать причиной заражения. Заболеть можно только при прямом контакте с носителем.

«Продукты, приобретаемые в магазинах - безопасны. Контроль безопасности ввозимой продукции централизованно осуществляется на границе инспекторами надзорных органов, в торговых точках - специалистами торговых сетей», - заверил Власенко.