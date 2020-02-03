Что скрывает Китай относительно вспышки

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3 февраля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Mikhail Pletsky

Ситуация с коронавирусом задела многие государства и Китай в первую очередь. Вирус повлиял на мировой туризм, способствовал падению цен на нефть. Проверку на прочность проходят не только китайские медики и специалисты, но и врачи и учёные из других государств.



Для локализации эпидемии Китай закрыл многие регионы страны. Учёные из России и КНР проводят исследования для создания вакцины против вируса. Потенциал российских медиков и учёных в борьбе с вирусом высоко оценивается во всём мире.



Коронавирус стал проверкой на прочность научно-технической базы многих стран мира. Учёные предупреждают, что заболевание может перерасти в глобальную эпидемию.



Специалисты из Института экспериментальной медицины Минздрава России заявили, что коронавирус не является самым опасным, есть вирусы сложнее по структуре и более губительного действия.



Global Health Security Index опубликовала отчёт о готовности стран к противодействию эпидемии. В первых списках значатся США, Англия, Австралия, страны Скандинавского региона. Сейчас довольно сложно верить в поступающую из медиа информацию, так как ситуация очень сложная. В России ответственность за химическую, биологическую безопасность возложена на вице-премьера России Татьяну Голикову.



