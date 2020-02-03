Российских граждан эвакуируют из Китая военными самолётами

//Здоровье 13+

3 февраля 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov

По указу президента России в эвакуации граждан нашей страны из Китая будет задействована авиация Воздушно-космических сил. Для борьбы с опасным вирусом предпринимаются действия на высшем уровне власти.



Коронавирус сравнивают с пандемией «испанки». Она в начале прошлого века погубила более 50 миллионов человек. Аналитики предупреждают, если для борьбы с вирусом не будут приняты международные меры, то количество заболевших может исчисляться тысячами.

В нашей стране пока не наблюдается паники. Россия имеет серьёзную базу химической, биологической защиты, которая способна остановить распространение вируса.



Самый большой всплеск заболеваний произошёл в китайском городе Ухане. Именно там несколько лет назад был создан институт вирусологии. Учёные занимались изучением влияния вируса на человека.



Руководство США также принимает меры для эвакуации своих граждан из Китая. Сообщается, что для прибывших людей созданы специальные зоны карантина, где будет происходить обследование. Помимо этого США занялись подготовкой вакцин против вируса.



Российских граждан, прибывших из КНР, возможно, разместят в военных гарнизонах. На каждом военном самолёте пассажиров будут сопровождать медики и военные специалисты.