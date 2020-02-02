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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Малышева рассказала, у кого в 30 лет может случиться инсульт

, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Малышева рассказала, у кого в 30 лет может случиться инсульт
Елена Малышева, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Знаменитая российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, у кого есть риск "заработать" инсульт и инфаркт уже в 30 лет. Свои слова она подкрепила научными фактами.
 
Елена Малышева заявила, что дети с высоким холестерином находятся в зоне риска – у них может случиться инфаркт или инсульт в 30 или 40 лет. 
 
Врач подчеркнула, что есть понятие "наследственная гиперхолестеринемия" – если у взрослых до 50 лет случился инфаркт или инсульт, то их детям необходимо насторожиться, провести исследования и выяснить, страдают ли они этим недугом.
ЕТ

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