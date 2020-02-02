Малышева рассказала, у кого в 30 лет может случиться инсульт

Знаменитая российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, у кого есть риск "заработать" инсульт и инфаркт уже в 30 лет. Свои слова она подкрепила научными фактами.

Елена Малышева заявила, что дети с высоким холестерином находятся в зоне риска – у них может случиться инфаркт или инсульт в 30 или 40 лет.