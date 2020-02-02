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Малышева рассказала, у кого в 30 лет может случиться инсульт
2 февраля 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Здоровье 13+
2 февраля 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Виктор Мартынюк
Владимир Зыков
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Общество
Здоровье
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Знаменитая российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, у кого есть риск "заработать" инсульт и инфаркт уже в 30 лет. Свои слова…
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