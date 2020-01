Доктор Васильков раскритиковал рекомендации Минздрава России по лечению коронавируса

//Здоровье 13+

31 января 2020

Вчера Минздрав написал, чем нужно лечить подхвативших коронавирус! В списке приводится три давно известных лекарства, и это не йод/зелёнка/перекись.



Юмор в том, что под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разработка препаратов для лечения атипичной пневмонии сезона 2019-2020 только началась.



В одном из популярных Телеграм-каналов доктор Васильков прокомментировал выбор Минздрава.



"Минздрав и Роспотребнадзор рекомендовали использовать в лечении новой коронавирусной инфекции Рибавирин (RTV), Лопинавир (LPV) и рекомбинантный интерферон бета-1b (IFNb).



Как стороннику доказательной медицины, мне странно видеть совет применять средства для лечения ВИЧ и гепатита С у заразившихся новым штаммом коронавируса (2019-nCoV). На сегодня нет убедительных доказательств эффективности такой терапии. Более того, есть косвенные признаки обратного.



Тот факт, что все эти вирусы РНК-содержащие, не даёт им автоматически восприимчивость к одним и тем же лекарствам. Процесс репликации даже у близкородственных вирусов протекает по-разному.



К настоящему времени расшифровали полный геном 2019-nCoV и уже выполнили его анализ. Он показал, что это представитель бетакоронавирусов, наиболее близкий к штаммам SARS-CoV (вызвал вспышку атипичной пневмонии в Азиатском регионе в 2003 году) и MERS-CoV (столь же опасному штамму, вызывавшему вспышки в 2012, 2015 и 2018 годах).



Раньше эти инфекции уже пытались лечить Рибавирином с Лопинавиром и интерфероном. Прогноз для жизни слегка улучшался (вероятно, за счёт последнего), но успех терапии был очень сомнительный. В этом исследовании есть шикарная фраза:



Therapeutic LPV/RTV-IFNb (рекомендованные сейчас Минздравом препараты) improves pulmonary function but does not reduce virus replication or severe lung pathology. — То есть, репликацию вируса такая терапия не подавляет (ожидаемо) и при тяжёлой степени поражения лёгких не помогает, но слегка улучшает функцию внешнего дыхания.



В другом исследовании по MERS-CoV пишут, что «Рибавирин не ингибировал репликацию вируса in vitro в дозе, которая была бы применима к современным протоколам лечения у людей».



Зачем же его тогда рекомендуют? Видимо, чтобы два ведомства не обвинили в бездействии. По принципу: нет гербовой, пишем на простой.



У меня складывается впечатление, что Минздрав просто не может официально заявить: "Сейчас заражённых 2019-nCoV всерьёз лечить нечем. Есть масса препаратов для симптоматической и патогенетической терапии, но нет ни одного для специфической противовирусной. Они не могут быть созданы за короткое время, придётся ждать".



Иными словами, лекарств нет, но вы держитесь!



Заранее их создать невозможно. Чтобы разработать эффективные препараты для лечения новой вирусной инфекции, требуется сначала выделить мутировавший штамм и расшифровать его геном.



Эта работа уже сделана, остаётся набраться терпения и соблюдать общие меры профилактики. В настоящее время угрозы пандемии нет. Речь только об отдельных вспышках", - говорит доктор Васильков.