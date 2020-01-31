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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Цена жизни – две таблетки. Импортозамещение убивает россиян

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Цена жизни – две таблетки. Импортозамещение убивает россиян
Nikolay Gyngazov

После введения в России политики импортозамещения лекарств, ряд дальневосточных регионов оказался в выигрышном положении. Когда в столичных аптеках зарубежное лекарство уже закончилось, на Камчатке его ещё можно было найти.

Отец 13 летней девочки Евгений Репик хотел приобрести для дочери импортное лекарство. Девочка страдает тяжёлым заболеванием – муковисцидоз. Однако чиновники из Минздрава развели руками - всё необходимое ребёнку уже выдано. Пациентка получила не лекарства, а дженерики, из-за которых развивается аллергия. Отец больного ребёнка обратился в суд на Министерство здравоохранения региона и выиграл его. Однако чиновники Камчатки не сдались и подали апелляцию. Пока длился суд, состояние ребёнка ухудшилось, теперь врачи планируют удалить одно лёгкое.

Чтобы выжить, девочке нужно принимать по две таблетки зарубежного препарата. Его можно заказать, но оно не зарегистрировано в России. Складывается впечатление, что чиновники заинтересованы в гибели ребёнка. Юлия Репик является не единственным пациентом, которой необходимо импортное лекарство. Трудности возникают и у родителей детей, больных онкологией. Но чиновникам до этого нет никакого дела. Ведь это же не их дети болеют. Поехать лечиться за рубеж могут далеко на каждая российская семья.

ПВ

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