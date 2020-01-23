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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

В борьбе с генетическими болезнями важна ранняя диагностика, считают медики

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

В борьбе с генетическими болезнями важна ранняя диагностика, считают медики
фото: pixabey

Сегодня медицине известно более 7 тысяч наследственных заболеваний. Практически все очень редкие болезни — орфанные. Один случай могут фиксировать на семь-восемь, на 20 тысяч новорожденных, а иногда и на 10 млн.

"Но в совокупности генетическими болезнями страдает примерно 1% населения планеты. Таким образом, счет идет на миллионы. За последние годы появилось лечение для более чем 300 орфанных заболеваний. Тем самым сделан большой шаг вперед. В борьбе с генетическими болезнями важна ранняя диагностика", утверждают специалисты. 

СЕ

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