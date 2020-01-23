В России начнут контролировать ядовитые агрохимикаты

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23 января 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Россельхознадзор возьмёт на контроль использование пестицидов в нашей стране. По мнению экспертов, они стали причиной массовой гибели пчёл прошлым летом.



Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт напомнил, что пестициды убивают не только пчёл, но и негативно влияют на здоровье людей. В последние годы популяризируется здоровое растительное питание. Учёные предупреждают, что оно имеет определённые риски, которые связаны не только с дефицитом белка.



Сергей Данкверт рассказал, что практически любой продукт считается безвредным, если в него ничего не добавляли запрещённого. Вегетарианцы могут спокойно потреблять растительную пищу только в том случае, если уверены, что при выращивании сельскохозяйственных культур не применялись пестициды. Иначе вреда будет больше чем пользы.



Большого внимания заслуживает трансглютаминаза, или проще говоря, мясной клей. Его используют в приготовлении котлет и бургеров из растительного сырья, и объёмы никто не регламентирует. Влияние данного фермента на организм не изучено, а информация о наличии его в продукте нигде не прописывается.



Система контроля за растительной продукцией разделена между несколькими государственными ведомствами. Минсельхоз, к примеру, может проверять только производство элементов для готовой продукции. А она, в свою очередь, проверяется другими ведомствами. Из-за этого на прилавок часто попадает еда, которая вредна для человеческого организма.



