Рыбные палочки и

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20 января 2020, 03:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Рыбные палочки, фото: pixabay.com

Употребление рыбных палочек и искусственного крабового мяса ("сурими") может иметь непопровимое последствие для человеческого организма.

В частности, как завила группа ученых из Соединенных Штатов, именно эти продукты могут вызывать воспаления органов дыхания и приводить к раковым опухолям особенно связанным с сердечно-сосудистой системой.

Ученые из Калифорнийского университета после полноценного анализа производства рыбных палочек и "сурими" подчеркнули, что они вредны как для человека, так и для экологии в целом. По данным исследования, рыба, из которой делают эти продукты, загрязнена диоксидами серы и другими вредными веществами, которые находятся в составе топлива судов-перевозчиков.