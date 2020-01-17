Девочку из Питера спасут от неизлечимой болезни

//Здоровье 13+

17 января 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Девочка из Петербурга станет первой пациенткой, которую могут вылечить от редкой болезни Канавана. Однако для этого необходим один миллион долларов. Клуб толкинистов северной столицы планирует собрать средства, чтобы спасти землячку.



Уникальный метод лечения разработал американский профессор Паола Леоне совместно с учёными из разных государств, в том числе и России. Девочка Оля из нашей страны может стать первой пациенткой, которую будут лечить от данного заболевания.



Девочка родилась три года назад в обычной петербургской семье. Сначала родители не обнаруживали никаких признаков болезни. Однако Оля не могла держать голову, после чего врачи смогли поставить диагноз. До определённого времени заболевание считалось неизлечимым.



Родители долго не могли поверить в наличие редкого заболевания. Но российские специалисты смогли только обнаружить болезнь, но не лечить её. Оля попала в программу лечения американской клиники, но для этого необходимо собрать большую сумму денег.



Заболевание заключается в том, что в человеке сломан всего лишь один ген. Он вырабатывает ферменты для расщепления кислоты, образующейся в мозгу. Если заболевание не лечить, то оно постепенно разрушит головной мозг.

Родители верят, что им удастся собрать необходимую сумму и вылечить ребёнка.



