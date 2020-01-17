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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Академик РАН Давид Иоселиани рассказал о важности реабилитационного процесса после лечения

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Академик РАН Давид Иоселиани рассказал о важности реабилитационного процесса после лечения

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись.

Сегодня проводятся уникальные операции, в том числе и новорожденным, и престарелым людям. Не менее важное значение играет клиника, в которой работают специалисты.

Сердечно-сосудистые заболевания являются самыми частыми. Человек без медицинского образования не всегда может понять, когда нужно идти к кардиологу или готовиться к операции на сердце.

Известный кардиохирург считает, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний должна начинаться в первичном звене здравоохранения. Важно, чтобы в больницах и поликлиниках были опытные образованные кардиологи, которые могли бы оказывать качественную медицинскую помощь. Помимо этого сам человек должен обращать внимание на своё самочувствие. К примеру, если наблюдается состояние дискомфорта в грудном отделе, нельзя затягивать с походом к доктору.

Большое значение, по словам академика Иоселиани, играет реабилитационный процесс. В нашей стране необходимо создавать специальные реабилитационные центры, в которых будут восстанавливаться пациенты, перенёсшие операции на сердце. Лучше всего, если реабилитация будет проходить на базе лечебного заведения. В России ещё нет осознания того, что больного нужно не только лечить, но и реабилитировать.

ПВ

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Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

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