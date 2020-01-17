Четыре убивающих человеческое сердце продукта питания перечислил врач-кардиолог

Дэвид Ньюби, врач-кардиолог, работающий в Шотландии, назвал продукты питания, которые провоцируют инфаркт миокарда. Слова медицинского специалиста приведены в материале, размещенном на страницах британской интернет-прессы.
Как пишет Express, Ньюби назвал в числе убивающих сердце продуктов:
1. колбасы;
2. жирное мясо;
3. кондитерские изделия с пальмовым и топленым маслом;
4. твердые сыры.
Для укрепления сердечно-сосудистой системы доктор посоветовал есть больше овощей и фруктов, употреблять оливковое масло, миндаль, грецкие орехи.
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