Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четыре убивающих человеческое сердце продукта питания перечислил врач-кардиолог

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Четыре убивающих человеческое сердце продукта питания перечислил врач-кардиолог
Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Дэвид Ньюби, врач-кардиолог, работающий в Шотландии, назвал продукты питания, которые провоцируют инфаркт миокарда. Слова медицинского специалиста приведены в материале, размещенном на страницах британской интернет-прессы.

Пять способов не умереть от инсульта порекомендовали знатоки народной медицины

Пять способов не умереть от инсульта порекомендовали знатоки народной медицины

Как пишет Express, Ньюби назвал в числе убивающих сердце продуктов:

1. колбасы;

2. жирное мясо;

3. кондитерские изделия с пальмовым и топленым маслом;

4. твердые сыры.

Для укрепления сердечно-сосудистой системы доктор посоветовал есть больше овощей и фруктов, употреблять оливковое масло, миндаль, грецкие орехи.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали народные советы по предотвращению инсульта головного мозга.

 

ДЦ

//картина дня

Общество

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Свежеодобренный Госдумой первый министр России Михаил Мишустин вальяжно шел по коридору к своему новому кабинету на пятом этаже, напевая под нос: «Золото в руках, а в душе зола! В душе зола...». Рядом семенил помощник, умиленно бормоча на ходу: «Михаил Владимирович, вы просили напомнить «крестьяне и фермеры». А еще «все должны платить налоги, тем более, безработные». Мишустин, не прерывая песни «Вот только с золотом нашел и зло», буркнул: «Помню! Примем меры!»…

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар. Специалист также прокомментировал состояние бюджета страны и уровень внешнего долга.

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан