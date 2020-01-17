Четыре убивающих человеческое сердце продукта питания перечислил врач-кардиолог

//Здоровье 13+

17 января 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Дэвид Ньюби, врач-кардиолог, работающий в Шотландии, назвал продукты питания, которые провоцируют инфаркт миокарда. Слова медицинского специалиста приведены в материале, размещенном на страницах британской интернет-прессы.

Как пишет Express, Ньюби назвал в числе убивающих сердце продуктов:

1. колбасы;

2. жирное мясо;

3. кондитерские изделия с пальмовым и топленым маслом;

4. твердые сыры.

Для укрепления сердечно-сосудистой системы доктор посоветовал есть больше овощей и фруктов, употреблять оливковое масло, миндаль, грецкие орехи.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали народные советы по предотвращению инсульта головного мозга.