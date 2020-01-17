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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пять способов не умереть от инсульта порекомендовали знатоки народной медицины

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пять способов не умереть от инсульта порекомендовали знатоки народной медицины
Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Знатоки народной медицины рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга, который входит в число самых распространенных причин смерти. Соответствующие советы перечислены в материале, размещенном в блогосфере.

Три главных симптома развития раковой опухоли в организме озвучил немецкий медик

Три главных симптома развития раковой опухоли в организме озвучил немецкий медик

Как пишет автор канала «Здоровье» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят защититься от болезни, необходимо:

1. каждый день выпивать не менее полутора литров воды;

2. принимать настой с корнями валерианы, отвар коры ивы, плоды боярышника – они разжижают кровь;

3. отказаться от спиртных напитков и сигарет;

4. ежедневно заниматься посильными физическими упражнениями.

Прежде чем применять данные методы, обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Ранее сегодня сообщалось, что немецкий онколог Йоханнес Брунс назвал главные симптомы развития раковой опухоли.

 

ДЦ

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Общество

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

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