Пять способов не умереть от инсульта порекомендовали знатоки народной медицины

Знатоки народной медицины рассказали, как предотвратить инсульт головного мозга, который входит в число самых распространенных причин смерти. Соответствующие советы перечислены в материале, размещенном в блогосфере.
Как пишет автор канала «Здоровье» в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят защититься от болезни, необходимо:
1. каждый день выпивать не менее полутора литров воды;
2. принимать настой с корнями валерианы, отвар коры ивы, плоды боярышника – они разжижают кровь;
3. отказаться от спиртных напитков и сигарет;
4. ежедневно заниматься посильными физическими упражнениями.
Прежде чем применять данные методы, обязательно следует проконсультироваться с врачом.
Ранее сегодня сообщалось, что немецкий онколог Йоханнес Брунс назвал главные симптомы развития раковой опухоли.