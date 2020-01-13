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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Два общих для почти всех видов рака сигнала организма обозначили медспециалисты

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Два общих для почти всех видов рака сигнала организма обозначили медспециалисты
Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в области медицины обозначили два симптома, которые наблюдаются почти при всех видах онкологических недугов. Об этом идет речь в материале, который разместили некоторое время назад в блогосфере.

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Доступный для всех метод снижения давления без лекарств посоветовали доктора

Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», практически у всех онкобольных наблюдается хроническая усталость, которую нельзя объяснить физическими нагрузками. Еще один признак – неожиданное и резкое похудение.

Наличие названных симптомов должно стать поводом для обращения к врачу, говорится в процитированном посте.

Ранее в понедельник сообщалось, что доктора посоветовали доступный для всех способ борьбы с гипертонией.

 

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