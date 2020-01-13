Два общих для почти всех видов рака сигнала организма обозначили медспециалисты

Специалисты в области медицины обозначили два симптома, которые наблюдаются почти при всех видах онкологических недугов. Об этом идет речь в материале, который разместили некоторое время назад в блогосфере.
Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», практически у всех онкобольных наблюдается хроническая усталость, которую нельзя объяснить физическими нагрузками. Еще один признак – неожиданное и резкое похудение.
Наличие названных симптомов должно стать поводом для обращения к врачу, говорится в процитированном посте.
Ранее в понедельник сообщалось, что доктора посоветовали доступный для всех способ борьбы с гипертонией.