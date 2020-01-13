Два общих для почти всех видов рака сигнала организма обозначили медспециалисты

//Здоровье 13+

13 января 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в области медицины обозначили два симптома, которые наблюдаются почти при всех видах онкологических недугов. Об этом идет речь в материале, который разместили некоторое время назад в блогосфере.

Как отмечает один из каналов в «Яндекс. Дзен», практически у всех онкобольных наблюдается хроническая усталость, которую нельзя объяснить физическими нагрузками. Еще один признак – неожиданное и резкое похудение.

Наличие названных симптомов должно стать поводом для обращения к врачу, говорится в процитированном посте.

Ранее в понедельник сообщалось, что доктора посоветовали доступный для всех способ борьбы с гипертонией.