Доступный для всех метод снижения давления без лекарств посоветовали доктора

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13 января 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врач измеряет артериальное давление пациенту, Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Назван доступный для всех способ снижения артериального давления без приема лекарственных средств. Информацией по данному вопросу поделились специалисты в области здравоохранения.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», проведенное за рубежом исследование выявило связь между самочувствием гипертоников с температурой воздуха в их жилищах. Чем выше был последний показатель, тем лучше себя ощущали люди. Пациентам с повышенным давлением рекомендовали утеплять свои дома, говорится в процитированной публикации.

Прежде чем брать на вооружение данный метод, обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты рассказали о предвестниках «тихого инфаркта».