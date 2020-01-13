Два предвестника грозящего смертью «тихого инфаркта» раскрыли исследователи

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13 января 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пациент на приеме у врача, Jochen Tack / globallookpress.com

Исследователи, работающие в Соединенных Штатах, назвали симптомы, которые являются предвестниками «тихого инфаркта». Согласно данным медиков, риск смерти при нем в три раза выше, чем при классическом.

Канал «Будь здоров» в «Яндекс. Дзен» предупреждает, что обеспокоиться следует, если неожиданно появились боли в спине и животе. В качестве еще одного признака приближения болезни специалисты назвали желудочные расстройства у людей, у которых нет гастрита и язвы.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты перечислили сигналы организма о начавшемся инсульте головного мозга. Среди других были названы нарушения памяти, онемение части тела и невнятная речь.