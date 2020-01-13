Девять симптомов начавшегося инсульта головного мозга перечислили специалисты

Обозначены сигналы человеческого организма, свидетельствующие о начале инсульта головного мозга. Соответствующей информацией поделились специалисты в сфере здравоохранения.
В списке признаков смертельно опасной болезни, представленном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:
1. сильная мигрень;
2. приступы тошноты;
3. головокружение;
4. боль в области груди;
5. внезапная путаница в мыслях;
6. нарушения памяти;
7. онемение части тела;
8. невнятная речь;
9. частичная потеря зрения.
Ранее сегодня сообщалось, что врачи посоветовали четыре простых правила профилактики онкологических недугов. В частности, медики рекомендовали отказаться от жареного мяса и есть больше растительной пищи.