Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Девять симптомов начавшегося инсульта головного мозга перечислили специалисты

, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Девять симптомов начавшегося инсульта головного мозга перечислили специалисты
Медики, Holger Hollemann / globallookpress.com

Обозначены сигналы человеческого организма, свидетельствующие о начале инсульта головного мозга. Соответствующей информацией поделились специалисты в сфере здравоохранения.

Четыре простых правила защиты от онкологических заболеваний подсказали врачи

Четыре простых правила защиты от онкологических заболеваний подсказали врачи

В списке признаков смертельно опасной болезни, представленном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. сильная мигрень;

2. приступы тошноты;

3. головокружение;

4. боль в области груди;

5. внезапная путаница в мыслях;

6. нарушения памяти;

7. онемение части тела;

8. невнятная речь;

9. частичная потеря зрения.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи посоветовали четыре простых правила профилактики онкологических недугов. В частности, медики рекомендовали отказаться от жареного мяса и есть больше растительной пищи.

 

ДЦ

//картина дня

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении полномочий с формулировкой «ради сохранения стабильности в республике»

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

42-летний москвич Владимир Белобородов ушёл из дома четвёртого января после ссоры с женой. Поблизости от его многоэтажки как раз раскинулся Лосиноостровской парк, откуда…

//новости ан

//новости ан

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что Украине пора пересмотреть политическую ситуацию в стране и «очнуться от майданного морока и пещерной русофобии».

//новости ан

Неожиданный поворот в расследовании дела об избиении жены муниципального депутата Хананашвили. На Светлану напали действительно по вине народного избранника, вот только…

//новости ан

Известный российский режиссер Борис Грачевский и гендиректор «Ералаша» рассказал, что ушедший из жизни два дня назад Константин Бромберг был «неординарным человеком»…

//новости ан

//новости ан

СМИ сообщают, что новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве станет специалист по патриотическому воспитанию Ольга Ярославская. Она вступит в должность на этой…

Бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев поделился информацией о драке между известными эстрадными исполнительницами Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной…

В Белгороде автор одного из telegram-каналов получил на почту письмо, в котором ему рассказали о скандале на съезде духовенства. Он захотел узнать подробности, но ему…