Девять симптомов начавшегося инсульта головного мозга перечислили специалисты

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13 января 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медики, Holger Hollemann / globallookpress.com

Обозначены сигналы человеческого организма, свидетельствующие о начале инсульта головного мозга. Соответствующей информацией поделились специалисты в сфере здравоохранения.

В списке признаков смертельно опасной болезни, представленном на одном из каналов в «Яндекс. Дзен», фигурируют:

1. сильная мигрень;

2. приступы тошноты;

3. головокружение;

4. боль в области груди;

5. внезапная путаница в мыслях;

6. нарушения памяти;

7. онемение части тела;

8. невнятная речь;

9. частичная потеря зрения.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи посоветовали четыре простых правила профилактики онкологических недугов. В частности, медики рекомендовали отказаться от жареного мяса и есть больше растительной пищи.