Сигнал организма о появлении злокачественной опухоли в желудке назвали онкологи

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13 января 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Назван симптом, сигнализирующий о появлении злокачественного новообразования в желудке человека. Информацию по данной теме озвучили онкологи.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», бить тревогу необходимо, если обнаружены полипы на стенке кишечника. О них может свидетельствовать вздутие живота.

В процитированном материале говорится, что уменьшить риск заболевания раком желудка можно с помощью отказа от курения. Кроме того, следует регулярно заниматься физическими упражнениями, контролировать вес и есть больше овощей и фруктов.

Ранее сообщалось, что эксперты перечислили привычки, которые убивают сердце.