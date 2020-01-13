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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Сигнал организма о появлении злокачественной опухоли в желудке назвали онкологи

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Сигнал организма о появлении злокачественной опухоли в желудке назвали онкологи
Врачи, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Назван симптом, сигнализирующий о появлении злокачественного новообразования в желудке человека. Информацию по данной теме озвучили онкологи.

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Три убивающих здоровье человеческого сердца привычки назвали медспециалисты

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», бить тревогу необходимо, если обнаружены полипы на стенке кишечника. О них может свидетельствовать вздутие живота.

В процитированном материале говорится, что уменьшить риск заболевания раком желудка можно с помощью отказа от курения. Кроме того, следует регулярно заниматься физическими упражнениями, контролировать вес и есть больше овощей и фруктов.

Ранее сообщалось, что эксперты перечислили привычки, которые убивают сердце.

 

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