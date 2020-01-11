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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Массажисты-вредители: трагедии пациентов и как их избежать

, 18:33 [ «Аргументы Недели», ]

Массажисты-вредители: трагедии пациентов и как их избежать
vk.com

Недавно мануальный терапевт сломал шею жительнице Керчи, обратившейся к нему с болями в шее. Массаж или мануальная терапия — один из популярных и доступных способов поправить здоровье, не прибегая к приёму лекарственных препаратов. Однако, как показывает практика, нередко массажисты не лечат, а калечат пациента. «Аргументы недели» изучили истории вредоносных массажей и советы по выбору грамотного специалиста.

 

Несколько лет назад произошёл ужасный случай, наглядно демонстрирующий халатность мануальщика. На следующий день после сеанса у мануального терапевта 34-летнюю девушку Елену… Парализовало. Елена обратилась к этому специалисту с жалобами на головокружения и боль в шее. После злополучного сеанса муж носил свою беспомощную жену на руках от одного врача к другому. Невропатологи и травматологи не могли определить причину паралича. Это сделали нейрохирурги. Врачи обнаружили у пациентки огромную грыжу пятого шейного межпозвонкового диска, которая сдавила спинной мозг.  У нейрохирургов не было никаких сомнений: грыжа образовалась во время сеанса у мануального терапевта. Если бы Елена не пошла к нему, а обратилась за помощью к квалифицированным врачам, ее обследовали и назначили лечение, боли бы прошли за несколько дней. После посещения горе-лекаря Елене пришлось пережить операцию по удалению хряща, чтобы высвободить спинной мозг. Благодаря ей Елена вновь начала ходить.

А в 2016 году выросло число жалоб на массажистов от жителей Новосибирской области. Было зафиксировано несколько случаев, когда массаж заканчивался сломанными конечностями! 

«Люди недовольны качеством, но зачастую сами не интересуются, а есть ли лицензия на предоставление таких услуг, невнимательно читают вывески. Если грамотнее подходить к выбору массажного кабинета, можно избежать большинства проблем», — прокомментировала тему Людмила Галагуш, руководитель управления Росздравнадзора по Новосибирской области.

«Учебные центры выпускают таких мастеров по сто штук в год, как минимум. Люди оказываются на рынке труда и пытаются заработать, не имея достаточной практики. Очень дорогое и популярное течение в массажной практике — мануальная терапия и остеопатия. Зарясь на легкий хлеб, ничего не понимающие в этом деле, начинают хрустеть всеми позвонками и костями клиента. Берутся за шею, самое слабое место. А если не подготовишь ее как следует, то можно и нечаянно свернуть», — рассказывает профессиональный массажист Владимир Ахунов.

Таким образом, нанести урон здоровью и покалечить во время массажа — очень реально. Как этого избежать? 

Основные требования к специалисту, который будет делать массаж:

  • у массажиста должно быть медицинское образование, диплома об окончании обычных курсов массажа недостаточно;
  • наличие опыта, практики по определённым видам массажа, а не всем разновидностям процедур;
  • профессиональный массажист перед началом процедур должен спросить о вашем самочувствии, уточнить диагноз, наличие хронических болезней и потребовать направление именно на этот вид массажа от лечащего врача;
  • востребованный и профессиональный массажист – тот, у которого всегда есть клиенты;
  • перед выполнением массажа профессионал объясняет, что будет делать и какой ожидать результат;
  • специалист не навязывает пациенту дополнительный курс массажа, а выполняет всё по рекомендациям лечащего врача.

 

Обязательно обращайте внимание на оборудование в кабинете массажа, должен быть установлен специальный массажный стол, умывальник и санузел. Перед началом сеанса массажист должен тщательно вымыть руки, застелить чистой одноразовой простынёй рабочее место, и только потом начинать процедуру. Для своей же безопасности стоит уточнить, чем будет обрабатываться массажный стол после процедуры, и как часто это действие выполняется. Чтобы правильно выбрать массажиста, следует обратить внимание на то, как он выполняет процедуру. 

Признаки качественного массажа:

  • массаж не повлёк болевых ощущений;
  • в проблемных и больных местах массаж проводился очень осторожно, то есть поверхностно;
  • массаж выполнялся поглаживанием, растиранием, а также осторожным разминанием или же вибрацией, при этом пациент не испытывал боли;
  • массажист грамотно проработал все проблемные зоны;
  • время, отведённое на массажную процедуру, соответствует нормам.

 

Если после процедуры или во время сеанса ощущается онемение тела, учащённое сердцебиение или плохое самочувствие — массаж выполнялся неправильно. В таком случае нужно обязательно сменить сам метод или же просто обратиться к более компетентному специалисту.

Не пренебрегайте советам специалиста. После массажа у людей часто появляются силы, легкость в теле и хорошее настроение. Многие бросаются выполнять рабочие обязанности, только встав на ноги после процедуры. Однако профессиональный массажист или мануальный терапевт не советует этого делать. Необходимо закрепить результат. Поможет в этом отдых и здоровый сон.

Качественный массаж – это лёгкость, прекрасное самочувствие, психологическая, а также физическая удовлетворённость и тепло во всём теле после процедуры.

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